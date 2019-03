Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190327 - 339 Frankfurt-Frankfurter Berg: Präventionsveranstaltung des 14. Polizeireviers

Frankfurt (ots)

(ka) Am Montag, den 01.04.2019, bietet das 14. Polizeirevier eine Präventionsveranstaltung an. Die polizeiliche Beratungsstelle wird rund um das Thema "Einbruchschutz" Rede und Antwort stehen.

Die Veranstaltung findet von

18.00 Uhr bis 20.00 Uhr in dem Teenie-Café "Edwards Garden" in der Sonnentaustraße 26 in Frankfurt am Main

statt.

Die beiden Schutzmänner vor Ort des 14. Polizeireviers, Herr Homeier und Herr Wagner und der Vorsteher des Ortsbeirates 10, Herr Lange, werden ebenfalls zugegen sein.

Alle Beteiligten freuen sich auf Ihr Kommen und viele interessante Gespräche.

