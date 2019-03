Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190327 - 336 Frankfurt-Griesheim: Versuchter Raub auf Kiosk

Frankfurt (ots)

(fue) Ein bislang unbekannter Täter betrat am Dienstag, den 26. März 2019, gegen 18.15 Uhr, einen Kiosk in der Waldschulstraße. Dabei hatte er seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen und seinen Kragen hochgestellt. Der 73-Jährige Geschädigte wurde durch den Bewegungsmelder auf den "Kunden" aufmerksam und betrat nun ebenfalls den Verkaufsraum. Mit den Worten "Überfall, Geld her!" sowie mit einem Messer und einer Dose Pfefferspray bedrohte er den Geschädigten und forderte ihn zur Übergabe seines Geldes auf. Dieser griff jedoch zu einem Stock und bedrohte nun seinerseits den Täter, welcher daraufhin sein Pfefferspray einsetzte und aus dem Kiosk flüchtete. Der 73-Jährige blieb unverletzt.

Der Täter wird beschrieben als etwa 180 cm groß und von schlanker Gestalt. Er trug einen blauen Kapuzenpullover mit schwarzen Querstreifen an der Vorder- und Rückseite, eine schwarze Hose und dunkle Turnschuhe.

