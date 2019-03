Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190327 - 335 Frankfurt-Eckenheim: Trunkenheitsfahrt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 27. März 2019, gegen 00.40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte an der Ecke Jean-Monnet-Straße/Hügelstraße den Fahrer eines Pkw der Marke Mercedes. Wie sich dann herausstellte, wies der 51-jährige Fahrer des Wagens einen Wert jenseits von 1 Promille auf. Er wurde daraufhin zur Blutentnahme verbracht. Sein Pkw blieb vor Ort. Der Fahrer verständigte telefonisch eine Bekannte, die den Wagen dort abholen sollte. Beamte blieben so lange vor Ort. Etwa 15 Minuten später erschien dann die Fahrerin eines Peugeot, welche den Mercedes abholen wollte. Auch bei der 51-jährigen Frau wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, und eine entsprechende Messung durchgeführt. Wie schon zuvor lag auch hier der Wert jenseits von 1 Promille. Auch sie wurde zur Blutentnahme verbracht, wo sie dann auf ihren Bekannten traf.

