Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190326 - 332 Frankfurt-Bockenheim: Dieb in Krankenhaus festgenommen

Frankfurt (ots)

(ka) In der Nacht von Montag auf Dienstag nahmen Polizeibeamte einen 23-jährigen Dieb fest, der zuvor drei Patientinnen bestohlen hatte.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 02.00 Uhr eine verdächtige Person, die immer wieder in fremde Patientenzimmer ging. Den Beamten gelang es, den jungen Mann zu finden. Sie mussten feststellen, dass er etwa 300 Euro Bargeld, eine EC-Karte und eine Kulturtasche einstecken hatte. Diese Gegenstände konnten zuvor begangenen Diebstählen an drei Patientinnen (83, 50 und 69 Jahre alt) zugeordnet werden.

Bei dem wohnsitzlosen Dieb klickten die Handschellen. Er wird morgen dem Haftrichter vorgeführt.

