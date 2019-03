Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190326 - 331 Frankfurt-Griesheim: Kiosk überfallen

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern Abend überfielen drei Männer einen Kiosk in der Hartmannsweilerstraße und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.

Kurz vor 20.00 Uhr betraten zwei der drei Männer den Kiosk. Der dritte blieb draußen, um Schmiere zu stehen. In dem Verkaufsraum bedrohten die zwei Räuber die Mitarbeiter mit einem Messer und forderten Bargeld. Einer der Männer entnahm daraufhin eine bislang unbekannte Menge Bargeld aus einer Kassette und alle drei Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Linkstraße.

Sie können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: männlich, 16 bis 20 Jahre alt, 160 bis 175 cm groß, dunkelgrüne Winterjacke der Marke "Nike", dunkelgrüne Ski-Maske, darunter eine dunkle Maske.

2. Tatverdächtiger: männlich, 16 bis 20 Jahre alt, 160 bis 170 cm groß, helle Hautfarbe, braune Augen, schwarze Winterjacke mit "Ferrari"-Schriftzug am Arm, graue Ski-Maske.

3. Tatverdächtiger: männlich, dunkle Winterjacke der Marke "Wellensteyn", schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, schwarz-weiße Turnschuhe.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-51299 entgegen.

