Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190326 - 330 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Handy entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 25. März 2019, gegen 15.50 Uhr, befand sich eine 37-jährige Frankfurterin zu Fuß unterwegs durch die Kaiserstraße. Als sie ihrem Kind eine Banane fütterte, bemerkte sie, wie ihr jemand in die Jackentasche griff. Als sie hochsah, konnte sie zwar niemanden mehr entdecken, musste jedoch feststellen, dass ihr Handy entwendet worden war.

Ein Zeuge konnte später angeben, den Diebstahl beobachtet zu haben. Er beschreibt die Täterin folgendermaßen: Etwa 165 cm groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Bekleidet mit einer weißen Jacke, türkisfarbenem Oberteil und einem langen, schwarzen Rock.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main