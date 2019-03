Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190325 - 329 Frankfurt-Griesheim: Kabeldieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(ka) Am späten Sonntagabend klauten zwei Männer etwa 150 kg Kabelschnitt von einem Firmengelände in der Eichenstraße. Einer der Diebe konnte kurze Zeit später von Polizeibeamten festgenommen werden.

Gegen 22.25 Uhr riefen Zeugen die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie zwei Männer mit Kabeln beladen über die Gleise, nahe des Griesheimer Bahnhofs, liefen. Die Männer hatten die Teile von Starkstromkabeln zuvor von dem Gelände eines Recyclinghofes in der Eichenstraße geklaut. Um auf das Firmengelände zu gelangen, hatten sie ein Loch in den Zaun geschnitten. Der Wert der Kabel wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die herbeigeeilten Polizeibeamten fanden die Kabelstücke auf dem Gleisbett verteilt und einen der Diebe im Gebüsch kauernd vor. Bei dem 64-Jährigen klickten die Handschellen. Als die Beamten ihn durchsuchten fanden sie u.a. einen Autoschlüssel. Das dazugehörige Auto entdeckten die Polizisten auf einem Parkplatz in der Autogenstraße. In diesem lagen Aufbruchswerkzeuge wie Brecheisen, Kabelschneider und Bolzenschneider. Der wohnsitzlose 64-Jährige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main eingeliefert. Heute wurde er nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der zweite Tatverdächtige konnte entkommen. Dieser kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, 175 cm groß, kräftige Statur, Glatze, braun-weiße Jacke, graue Jogginghose, rote Turnschuhe, schwarzer Rucksack der Marke "Eastpack".

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-11800 entgegen.

