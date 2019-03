Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190325 - 327 Frankfurt-Nordend: Auto überschlägt sich

Frankfurt (ots)

(ne) Am frühen Sonntagmorgen um 5:30 Uhr kam es auf der Adickesallee zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hatte.

Der stark alkoholisierte 39-jährige Fahrer einer A-Klasse war stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Hausnummer 65 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts ab, prallte gegen einen Schutzbügel und überschlug sich danach. Schließlich blieb er auf dem Dach liegen. Der 39-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und kam sofort in ein Krankenhaus. Sein Auto wurde abgeschleppt. Die Unfallursache dürfte hochwahrscheinlich in seinem alkoholsierten Zustand zu finden sein. Ein Atemalkoholtest ergab immerhin 1,3 Promille.

