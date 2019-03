Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190324 - 324 Frankfurt-Dornbusch: Zwei Jugendliche im Park überfallen

Frankfurt (ots)

(ne)Am frühen Freitagabend sollen gegen 19:30 Uhr ein 17-Jähriger und sein Freund von einem Unbekannten überfallen worden sein.

Der 17-Jährige war zuvor mit einem Freund im Park in Höhe eines Basketballplatzes unterwegs. Hier soll nach Aussage des 17-Jährigen ein unbekannter junger Mann auf sie zugekommen. Mit einer Waffe in der Hand soll er die beiden bedroht haben und den 17-Jährigen zur Herausgabe seiner Jacke, seiner Schuhe und seiner Kopfhörer (Airpods) aufgefordert haben. Der Unbekannte nahm alle Gegenstände an sich und verschwand in Richtung Wöhler-Schule. Der 17-Jährige traf sich danach zunächst mit einem anderen Freund, bevor er nach Hause ging und seinen Eltern von dem Vorfall berichtete. Erst jetzt wurde die Polizei informiert. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Ca. 180cm groß, etwa 18-19 Jahre alt, schlanke, trainierte Statur, kantiges Gesicht, keinen Bart, hellbraune Haare, er trug eine Kapuze.

