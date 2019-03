Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190324 - 322 Frankfurt-Bundesautobahn: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB5

Frankfurt (ots)

(ne)Gestern Abend um 19:00 Uhr kam es auf der BAB 5 Richtung Darmstadt hinter dem Westkreuz Frankfurt zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Zuvor war ein 37 Jahre alter Motorradfahrer auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Motorradfahrer und fiel auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender Mercedesfahrer (42 Jahre) konnte zwar rechtzeitig nach links ausweichen, prallte dann aber mit einem auf der linken Spur fahrenden Opel Corsa zusammen. Hinter dem Opel Corsa fuhr ein 60 Jahre alter Passatfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des Opels. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, die 83-jährige Beifahrerin im Passat leicht. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallmaßnahmen musste die Autobahn komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell