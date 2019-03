Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190323 - 320 Frankfurt: Korrekturmeldung - Bezug zur Meldung Nr. 311 "Kurdisches Neujahrsfest "Newroz" und weitere Demonstrationslagen am 23. März 2019"

Frankfurt (ots)

(em) Wie den Medien bereits bekannt ist, sind für heute (23.03.2019) drei große Demonstrationen im Frankfurter Stadtgebiet angemeldet.

Der geplante Streckenverlauf der Versammlung "Rette dein Internet" verläuft anders, als in der Pressemitteilung vom 21.03.2019 dargestellt.

Die Aufzugsstrecke der Versammlung "Rette dein Internet" beginnt am Paulsplatz und führt anschließend über den Römerberg, den Mainkai, den Untermainkai, die Neue Mainzer Straße, den Willy-Brandt-Platz, die Neue Mainzer Straße, die Hochstraße, die Börsenstraße, den Rathenauplatz, den Goetheplatz zum Roßmarkt.

Die Versammlung mit Aufzug soll von 14.00 Uhr bis etwa 19.00 Uhr stattfinden.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

