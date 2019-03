Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190324 - 323 Frankfurt-Praunheim: Arbeiter stürzt vom Scheunendach

Frankfurt (ots)

(ne)Ein 53-jähriger Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma ist gestern Vormittag beim Besteigen eines Daches in der Steinbacher Hohl in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden.

Das marode Scheunendach sollte saniert werden. Der 53-Jährige bestieg zwecks Prüfung der Bausubstanz das Dach. In etwa vier bis fünf Meter Höhe gab das Dach plötzlich nach und der 53-Jährige stürzte zu Boden. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell