Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190327 - 338 Frankfurt-Unterliederbach: Öffentlichkeitsfahndung - Fotos beachten! (Nachtrag zur Meldung Nummer 181023 - 1009 Frankfurt-Unterliederbach: 32-Jährige um große Summe erleichtert)

Frankfurt (ots)

(ka) Wie der Öffentlichkeit bereits bekannt ist, wurde am Montag, den 22.10.2018, gegen 14 Uhr, eine 32-Jährige vor einer Bankfiliale in der Königsteiner Straße beklaut. Sie wollte dort etwa 20.000 Euro einzahlen, jedoch riss ihr ein Unbekannter den Beutel mit dem Geld aus der Hand, bevor sie die Bank betreten konnte. Der Dieb rannte mit seiner Beute davon. Die 32-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um zwei Täter gehandelt hat. Die beiden Männer rannten auf die Frau zu, einer (Tatverdächtiger 1) riss ihr den Beutel aus der Hand, während der Andere (Tatverdächtiger 2) keinen weiteren Tatbeitrag leistete.

Die Tatverdächtigen können folgendermaßen beschreiben werden:

1. Tatverdächtiger: männlich, 15 bis 19 Jahre alt, circa 180 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, dunkles Basecap, dunkle, kurze Haare, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose und dunkle Turnschuhe.

2. Tatverdächtiger: männlich, 20 bis 25 Jahre alt, europäisches/osteuropäisches Erscheinungsbild, sehr kurze, gescheitelte Haare, Oberlippenbart. Bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke, dunkler Sporthose der Marke "Adidas" mit drei weißen Streifen und schwarzen Sportschuhen.

Im Laufe der Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei, Fotos von dem 2. Tatverdächtigen zu erlangen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-51499 entgegen.

