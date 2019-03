POL-F: 190327 - 337 Frankfurt-Westend: Pkw-Aufbruch

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(me)Zwischen Sonntag, dem 24.03.2019 und Dienstag, dem 26.03.2019 kam es in der Leerbachstraße zum Aufbruch eines dort abgestellten Pkw der Marke BMW. Durch einen unbekannten Täter wurde das Auto gewaltsam geöffnet und im Anschluss das Lenkrad samt Airbag und das kompletten Multimediasystems fachmännisch ausgebaut. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. (3. Revier)

