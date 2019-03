Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190328 - 340 Frankfurt-Ostend/Dornbusch: Betrunkener beschimpft Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(ne) Ein 28-jähriger Mann hat gestern im volltrunkenen Zustand volksverhetzende Äußerungen von sich gegeben, ein Hakenkreuz auf ein Auto geklebt und einen Ladendiebstahl versucht zu begehen.

Gegen 13:00 Uhr war der 28-Jährige auf der Hanauer Landstraße unterwegs. Hier klebte er mit rosafarbenen Klebeband ein Hakenkreuz auf die Motorhaube eines geparkten Autos. Eine Streife erwischte den Mann, nachdem Zeugen den Polizei-Notruf verständigt hatten. Die Beamten stellten bei dem äußerst alkoholisiert und gereizt wirkenden Mann einen Atemalkoholwert von zwei Promille fest. Zwecks Ausnüchterung kam er ins Gewahrsam des Polizeipräsidiums. Als der 28-Jährige am Abend wieder entlassen wurde, ging er schnurstracks in den nächstgelegenen Supermarkt, um Alkohol und Tabak zu klauen. Hierbei wurde er natürlich erwischt, so dass die Polizei ihn direkt wieder mitnahm. Dies gefiel dem Mann scheinbar gar nicht und er beleidigte die Beamten mit rechtsgerichteten Beschimpfungen, zudem führte er mit seinem rechten Arm entsprechende Gesten aus. Seine Nacht verbrachte der 28-Jährige nun doch im Polizeigewahrsam.

