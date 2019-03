Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Hannover (ots)

Donnerstagvormittag, 28.03.2019, ist es an der Pfarrstraße (Ricklingen) zu einer Kollision zwischen einer jugendlichen Zweiradfahrerin und dem Mercedes eines 79-Jährigen gekommen. Dabei ist die junge Frau schwer verletzt worden.

Nach den bisher geführten Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes war die 16-jährige Hannoveranerin kurz nach 08:00 Uhr mit ihrem Damenrad auf einem Radweg entlang der Pfarrstraße, aus Richtung des Ricklinger Kreisels kommend, in Richtung Ricklinger Stadtweg unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Waßmannstraße überquerte sie auf einem Fußgängerüberweg die Pfarrstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei wurde sie von der B-Klasse des bevorrechtigten 79-Jährigen - er fuhr mit seinem Pkw in selber Richtung auf der Pfarrstraße - erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche unter Begleitung eines Notarztes zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Während der Unfallaufnahme musste der Bereich der Unfallstelle bis etwa 10:00 Uhr voll gesperrt werden, es kam zu Behinderungen. Laut Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf 5 000 Euro. /now, ahm

