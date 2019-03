Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190329 - 351 Frankfurt Rödelheim: Handtaschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(me) Einer 26-jährige Frau wurde gestern Abend in der Margaretenstraße, noch in ihrem Auto sitzend, die Handtasche vom Rücksitz gestohlen.

Der Dieb riss die hintere Tür auf und griff nach der auf dem Rücksitz liegenden, hochwertigen Louis Vuitton-Handtasche. In der Handtasche befanden sich neben 45 EUR Bargeld auch die Kreditkarte und der Personalausweis der Frau.

Der als 170 cm groß und dunkelhäutig beschriebene Täter trug eine schwarze Jacke und schwarze Sportschuhe. Im Zuge der Flucht vor einem, durch die Hilferufe der Frau aufmerksam gewordenen Zeugen, verlor der Täter seine Baseballmütze der Marke Nike. Nach kurzer Verfolgung gelang es dem Dieb jedoch unerkannt zu entkommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell