Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Clio missbräuchlich benutzt

Pirmasens (ots)

Der Besitzer eines schwarzen Renault Clio erstattete am Montag Strafanzeige wegen Auto-Diebstahl. Sein Pkw wäre im Zeitraum vom 01.03. 2019, 10:00 Uhr bis 04.03.2019, 12:00 Uhr, aus einer verschlossenen Garage in der Neufferstraße von einem unbekannten Täter gestohlen worden. Am Montag, gegen 18:00 Uhr, informierte der Halter die Polizei, dass der Clio wieder da sei, jedoch in einer offenstehenden Nachbargarage stehen würde. Wer nun und warum der Clio ohne Erlaubnis benutzt wurde ist weiterhin unbekannt. Nach ersten Feststellungen wurde der Pkw nicht beschädigt.

