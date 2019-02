Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim (ots)

Die Polizeiinspektion Schifferstadt hat am Montag (18.02.2019), von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr, eine Laserkontrolle in der Burgstraße/Schifferstadt durchgeführt. Insgesamt wurden 17 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die erlaubten 30 km/h wurden vom Schnellsten mit einer Geschwindigkeit von 49 km/h überschritten, was ein Bußgeld in Höhe von 80,00 Euro nach sich zieht. Anschließend wurde die Geschwindigkeitskontrolle, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr, in die Haßlocher Straße/Böhl-Iggelheim verlegt. Hier kam es zu 12 Geschwindigkeitsverstößen. Außerdem wurden ein Gurtverstoß sowie die verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt festgestellt. Der schnellste Fahrzeugführer wurde mit einer Geschwindigkeit von 47 km/h, bei erlaubten 30 km/h, gemessen, was ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro nach sich zieht.

