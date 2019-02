Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Aufbruch Getränkeanhänger Stadthalle (27-1702)

Speyer (ots)

17.02.2019, 18:30 Uhr Der Hausmeister und ein weiterer Zeuge teilen zeitgleich mit, dass ca. 10-12 Jugendliche Getränkekisten aus dem hinter der Stadthalle geparkten Getränkeanhänger entwenden würden. Auf Ansprache hätten sich die Jugendlichen in alle Himmelsrichtungen entfernt. Am Getränkeanhänger konnte festgestellt werden, dass dortiges Vorhängeschloss aufgebrochen wurde. Aus dem Anhänger fehlten Getränkekisten der Marke Eichbaum Ureich und 0,5l Coca-Cola PET-Flaschen im Wert von ca. 100 - 150 EUR. Während der Fahndungsmaßnahmen konnten im Schützenpark eine Gruppe Jugendlicher angetroffen werden, die aufgrund der von ihnen mitgeführten Getränke mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

