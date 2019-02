Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trickdiebstahl REWE (12-1702)

Speyer (ots)

16.02.2019, 19.00 Uhr Eine 63Jährige befand sich an der Kasse des REWE-Marktes Iggelheimer Straße Speyer. Dort legte sie kurzzeitig ihre Handtasche mit Geldbeutel im Kassenbereich ab. Als sie sich eine Einkaufstüte holen wollte, zeigte sich ein Unbekannter behilflich, stieß beim Weiterreichen der Einkaufstüte an die Geschädigte jedoch "ungeschickterweise" eine vor ihm stehend Frau auf die 63Jährige. Diese verlor dadurch kurzzeitig den Blick auf ihre Handtasche. Zuhause stellte sie dann das Fehlen von 300EUR Bargeld sowie ihrer EC-Karte fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

