Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigungen an Schule

Schifferstadt (ots)

Einen Sachschaden von etwa 1500 Euro verursachten bislang unbekannte Täter auf dem Gelände "Am Schulzentrum" in Schifferstadt. Im Zeitraum vom 17.02.19, 16:00 Uhr, bis zum 18.02.19, 06:45 Uhr, wurde die Eingangstür der Bibliothek mittels eines Kanaldeckels eingeworfen. Zudem wurden die Oberlichter der Turnhalle beschädigt. Zusätzlich wurde auf dem Dach der Turnhalle Bodenplatten herausgenommen und dazu verwendet, Fenster einzuschlagen und eine Platte der dortigen Solaranlage zu demolieren. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235-4950 oder via Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

