Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Zweibrücken (ots)

Am 02.03.2019 gegen 13:00 Uhr befuhren eine 56-jährige Frau aus Zweibrücken, mit ihrem blauen PKW der Marke Nissan und ein 29-jähriger Mann aus Zweibrücken, mit seinem PKW der Marke BMW, die Ausfahrt der Globus Tankstelle Zweibrücken in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße. An der dortigen Ausfahrt der Tankstelle ist ein Befahren der Straße von zwei PKW nebeneinander aufgrund der Fahrbahnbreite problemlos möglich. Die Zweibrückerin wollte nach eigenen Angaben nach rechts in die Gottlieb-Daimler-Straße einbiegen und musste verkehrsbedingt hinter anderen Fahrzeugen warten. Der Zweibrücker wollte nach eigenen Angaben nach links in die Gottlieb-Daimler-Straße einbiegen. Die unbeteiligte Frau gab vor Ort bei der Unfallaufnahme an, dass der Mann ihren PKW beim Vorbeifahren gestreift habe. Der männliche Unfallbeteiligte machte gegensätzliche Angaben. Nach seiner Aussage habe die Frau seinen PKW beim Vorbeifahren gestreift. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme vor Ort konnte die Schuldfrage letztendlich nicht geklärt werden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet Zeugenhinweise (Tel. 06332/9760 bzw. E- Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de).

