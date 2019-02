Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Wohnungseinbruch in der Meerfeldstraße - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Meerfeldstraße, in Höhe der Carl-Metz-Straße, kam es am Dienstag, zwischen 16 Uhr und 21 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter hatte im 2. Obergeschoss des Anwesens zunächst eine Zugangstür eingetreten. Auf gleiche Art und Weise öffnete er dann gewaltsam die Eingangstür der betroffenen Wohnung und durchsuchte im Inneren sämtliche Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ließ der Einbrecher Bargeld und eine hochwertige Herrenjacke mitgehen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro. An den Türen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

