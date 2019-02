Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Unbekannter stiehlt Geldbörse aus Fahrradkorb - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl am Dienstag, gegen 12:30 Uhr, im Potsdamer Weg aus dem Rucksack einer 61-jährigen Radfahrerin deren Geldbörse. Die Frau befand sich auf dem Rad- und Fußweg in Höhe der Straßenbahnhaltestelle, als ihr der Unbekannte unbemerkt die Geldbörse aus dem Rucksack nahm, der in ihrem Fahrradkorb deponiert war. Im Portemonnaie befanden sich neben Bargeld, persönliche Dokumente und diverse Mitgliedskarten.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Vogelstang unter Tel.: 0621/707700 oder beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

