Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190329 - 354 Frankfurt: Speedmarathon 2019 - Bekanntgabe der Messstellen in Frankfurt - (Bezug zu Meldung Nr. 346 vom 28. März 2019)

Frankfurt (ots)

(ka) Wie bereits bekannt, beteiligen sich die Hessische Polizei und Kommunen am europaweiten TISPOL Speedmarathon 2019. In diesem Zusammenhang müssen sich die hessischen Verkehrsteilnehmer am 3. April 2019 im Zeitraum zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr auf Geschwindigkeitsmessungen einstellen.

Die Messstellen in Frankfurt befinden sich an folgenden Örtlichkeiten:

- A 66, Miquelknoten, Fahrtrichtung Messe, unter Autobahnbrücke - Mainzer Landstraße unterhalb A 5, Fahrtrichtung Stadtmitte - Breitenbachbrücke, Fahrtrichtung Bockenheim - B 3, Babenhäuser Landstraße, Fahrtrichtung Stadtmitte - Schwanheimer Brücke, Höhe Abfahrt Nied, Fahrtrichtung Stadtmitte - Hanauer Landstraße, Fußgängerbrücke Cassellastraße, Fahrtrichtung stadteinwärts - Riedberg, Bereich dortiger Schulen - Rosa-Luxemburg-Straße, Fahrtrichtung stadtauswärts, Richtung Marie-Curie-Straße - Rosa-Luxemburg-Straße, Höhe Hadrianstraße - Obermainanlage - Mörfelder Landstraße - Alt Erlenbach - Allerheiligenstraße - Lärchenstraße - Am Erlenbruch - Gartenstraße - Zur Kalbacher Höhe - Rohrbachstraße - Königsteiner Straße - Letzter Hasenpfad - Am Weißkirchener Berg - Brüningstraße - Oskar-Sommer-Straße - Harheimer Weg - Waldschulstraße

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell