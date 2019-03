Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190331 - 356 Frankfurt-Nied: Versuchter Raub auf Kiosk

Frankfurt (ots)

(fue) Zwei bislang unbekannte Täter betraten am Samstag, den 30. März 2019, gegen 21.00 Uhr, einen Kiosk in der Lotzstraße.

Den dort befindlichen 51-Jährigen Verkäufer bedrohten sie mit einem Messer und forderten von ihm die Herausgabe seines Geldes. Als der 51-Jährige dies ablehnte und auf die Videoüberwachung verwies, verließen die Täter den Kiosk ohne Beute. Sie flüchteten in Richtung der Luthmerstraße.

Täterbeschreibung:

1. Täter: 18-21 Jahre alt, 180-185 cm groß, grüne Augen. Trug eine wattierte, dunkelblaue Winterjacke, einen grauen Kapuzenpullover, schwarze Jogginghosen mit zwei weißen Streifen und dazwischen befindlichen Emblemen, schwarze Sportschuhe und eine schwarze Maske.

2. Täter: 18-21 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Jogginghose, beides von NIKE, schwarze Adidas Yeezy Boost Sportschuhe mit weißen Streifen.

