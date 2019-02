Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei kontrolliert und zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei fielen mehrere Autofahrer auf, weil sie zu schnell unterwegs waren, unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer Rauschmittel standen oder weil sie keinen Führerschein besaßen.

In der Mannheimer Straße fand eine Geschwindigkeitskontrolle statt. Das Ergebnis: 15 Autofahrer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Zwölf Fahrer wurden verwarnt, auf drei kommt eine Anzeige zu. Der schnellste fuhr mit 82 Kilometer pro Stunde.

Um 14 Uhr kontrollierten die Beamten ebenfalls in der Mannheimer Straße den Fahrer eines Mercedes Benz. Bei einem freiwillig durchgeführten Drogenvortest kam es zu Auffälligkeiten. Um der Sache auf den Grund zu gehen, gab der Mann auch noch eine Urinprobe ab. Diese zeigte ein positives Ergebnis hinsichtlich des Genusses von Cannabis und Heroin. Der 29-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht. Ihm wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Kurz vor 16 Uhr gab es eine weitere Kontrolle in der Glockenstraße. Der Fahrer eine Audi konnte seinen Führerschein nicht vorzeigen. Bei der weiteren Überprüfung stelle sich heraus, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der 37-Jährige musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Am frühen Abend hielten die Polizisten einen Mann in der Gaustraße an, um ihn zu kontrollieren. Weil nach durchgeführten Drogenvortests der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, boten ihm die Beamten einen Urintest an. Dieser reagierte auf die Stoffgruppe THC, was auf den Konsum von Cannabis schließen lässt. Der 23-jährige Fahrer wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Auf die erwischten Verkehrssünder kommen entsprechende Strafanzeigen zu. |mhm

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell