Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand auf Campingplatz - Todesopfer identifiziert

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Bei der am Dienstag nach einem Brand auf dem Campingplatz am Ohmbachsee gefundenen Leiche (wir berichteten unter https://s.rlp.de/obpZp und https://s.rlp.de/WiV8F) handelt es sich um den 77-Jährigen, der seit dem Feuer vermisst wurde. Dies hat ein Personenidentifizierungsverfahren ergeben. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion starb der Mann an einer Rauchgasvergiftung. Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung liegen aktuell nicht vor. Der abschließende Obduktionsbericht steht noch aus.

Unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen und eines Brandmittelspürhundes wurde am heutigen Donnerstag der Brandort untersucht. Dabei konnten keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung erlangt werden. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass ein technischer Defekt als Brandursache in Frage kommt. Das abschließende Ergebnis des Gutachtens liegt noch nicht vor. |erf

