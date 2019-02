Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger lässt Autofahrerin nicht passieren und verletzt sie

Kaiserslautern (ots)

Fußgänger lässt Autofahrerin nicht passieren und verletzt sie Ein 44-jähriger hat am Mittwoch am Davenportplatz eine Autofahrerin verletzt.

Der Mann hatte sich der 75-jährigen Frau zunächst in den Weg gestellt, als sie durch eine Hausunterführung hindurch fahren wollte. Der 44-Jährige ließ sie nicht passieren. Die Fahrerin hupte, woraufhin der Mann die Fahrertür öffnete und versuchte die 75-Jährige aus dem Wagen zu ziehen. Dabei verletzte er die Frau leicht. Als die Seniorin um Hilfe schrie, ließ sich der 44-Jährige auf den Boden fallen. Er tat so, als sei er von der Frau mit dem Pkw angefahren worden. Passanten eilten der 75-Jährigen zur Hilfe, woraufhin der 44-Jährige aufsprang und davonging. Er konnte später von einer Polizeistreife in einem Waldstück in der Nähe der Trippstadter Straße angetroffen werden. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung. |erf

