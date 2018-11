POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Twitter PI FT Bild-Infos Download

Frankenthal (ots) - Am 24.11.2018, um 23:05 Uhr versucht ein 79-jähriger Mann in der Schraderstraße in Frankenthal mit seinem Mercedes-Benz aus einer Parklücke auszuparken. Dabei touchiert er zunächst ein vor ihm parkenden Fiat. Über den Bürgersteig fährt der Mann dann weiter und beschädigt ein weiteres Fahrzeug. Der Mercedes-Fahrer flüchtet, ohne sich um die entstandenen Schäden in Höhe von ca. 4000EUR zu kümmern. Durch aufmerksame Zeugen kann die Polizei den 79-jährigen Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Bei der Befragung räumt der Fahrzeugführer den Konsum von Alkohol ein. Ein durchgeführter Alkoholtest ergibt einen Wert von 0,51 Promille.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Führerschein wird sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233/313-202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell