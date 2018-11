POL-PDLU: Weiterer Einbruch in Wohnhaus

Altrip (ots) - Am Samstag, 24.11.2018, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 21.45 Uhr kam es auch in Altrip zu einem Tageswohnungseinbruch. Die Terrassentür einer Doppelhaushälfte in der Dürerstraße wurde eingeschlagen und die unbekannten Täter gelangten so in das Objekt. Das Anwesen wurde komplett durchsucht und durchwühlt. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Auch in diesem Fall Hinweise oder verdächtige Beobachtungen an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

