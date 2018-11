POL-PDLU: Einbrüche in Wohnhäuser

Schifferstadt (ots) - Am Freitag, 23.11.2018, in der Zeit zwischen 11.30 und 19.45 Uhr kam es in der Gartenstraße zu einem sogenannten Tageswohnungseinbruch. Unbekannte Täter schlugen die Verglasung der Hintertür eines Wohnanwesens ein und gelangten so ins Objekt. Hier wurden in mehreren Zimmern Schränke durchwühlt. Ob und was entwendet wurde, muss noch festgestellt werden. Möglicherweise handelt es sich um die gleichen Täter, die in der Zeit von 18.30 bis 19.55 Uhr in ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Portheide eingedrungen waren. Da sich in dem Anwesen keine Wertgegenstände befanden, dürften die Täter hier keine Beute gemacht haben. Täterhinweise oder verdächtige Beobachtungen in beiden Fällen bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

