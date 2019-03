Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190331 - 358 Frankfurt-Sindlingen: Pkw beschädigt

Frankfurt (ots)

(fue) Auf dem Parkplatz einer Sportanlage an der Hoechster-Farben-Straße wurden am Samstag, den 30. März 2019, gegen 23.45 Uhr, sechs Pkw beschädigt. Der hierdurch entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend EUR.

Der Tat verdächtig ist ein 30-jähriger Frankfurter, der noch am Tatort festgenommen werden konnte. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und trat nach den Beamten. Dabei wurde ein 23-jähriger Beamter an der Brust getroffen.

