Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190401 - 361 Frankfurt-Dornbusch: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 31. März 2019, gegen 08.55 Uhr, kam es in der Inckusstraße zu einem Wohnungsbrand. Betroffen war die im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegene Wohnung. Vermutlich durch einen technischen Defekt in einem Heißwassergerät in der Küche kam es zu dem Brand. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 25.000 EUR, Personen wurden nicht verletzt, die Bewohner hatten sich eigenständig ins Freie begeben.

