FW Lügde: Türöffnung/ Person in Notlage

Lügde (ots) - Donnerstag 03.05.2018, 12:28 Uhr, Johannes-Hasse-Straße. Der Löschzug Lügde wurde durch die Kreisleitstelle zu einer Türöffnung / Person in Notlage in die "Johannes-Hasse-Straße" alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle war die Tür bereits geöffnet. Die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst bei dem Transport des Notfallpatienten zum Rettungswagen. Weitere Maßnahmen waren an der Einsatzstelle seitens der Feuerwehr nicht nötig. Neben der Feuerwehr Lügde war auch der Rettungsdienst an der Einsatzstelle tätig.

