POL-PDMT: ***Warnhinweis*** Polizei warnt vor Anrufen angeblicher Polizeibeamter im Bereich VG Loreley und VG Oberwesel

St. Goarshausen (ots) - Am gestrigen Abend, erhielt ein Ehepaar aus der VG Oberwesel einen Anruf einer männlichen Person, die sich als Polizeibeamter der Polizei Emmelshausen vorstellte. Nachdem sie begonnen hatte, die Ehefrau auszufragen, übernahm der Ehemann das Gespräch und schöpfte Verdacht. Der Anrufer beendete das Telefonat, ohne das betrugs- oder einbruchrelevante Angaben gemacht worden waren. Im Telefondisplay war die Rufnummer der PI St. Goarshausen (06771/93270)erschienen. In der Folgezeit wurden noch weitere Haushalte im Bereich VG Oberwesel und in der VG Loreley angerufen. Die Polizei St. Goarshausen warnt dringend davor, in solchen Fällen Angaben zu persönlichen Daten, Bankdaten, Vermögenswerten im Haus, eigene Gewohnheiten usw. zu machen. Im Zweifel sollte das Gespräch rasch beendet werden und eine Rücksprache mit der PI St. Goarshausen gehalten werden.

