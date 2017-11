POL-PDMT: Gartenmauer beschädigt

Rehe (ots) - Am 14.11.2017, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr, wurde in Rehe, Gartenstraße eine Gartenmauer beschädigt. Vermutlich entstand die Beschädigung durch einen Pkw, der bei einem Wendemanöver dagegen stieß. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet um Hinweise unter der 02663/98050.

