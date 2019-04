Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190402 - 366 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Zeuge verständigte am Montag, den 1. April 2019, gegen 15.30 Uhr, die Polizei über den Diebstahl eines Fahrrades in der Mainzer Landstraße.

Wie sich später herausstellte, hebelte der Tatverdächtige mit einem Schraubendreher das Schloss des Fahrrades auf und entfernte sich mit dem Mountainbike vom Tatort. Dank der Verständigung durch den Zeugen, konnte der 39-jährige Tatverdächtige noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Der 39-Jährige hatte bei seiner Festnahme noch diverse Ausweispapiere und Bankkarten einer Frau bei sich. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell