Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tödlicher Arbeitsunfall

Wassenberg (ots)

Ein 63-jähriger Mann aus Stolberg wurde am Dienstag, 26. Februar, gegen 7 Uhr, bei einem Arbeitsunfall tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich auf einer Baustelle an der Erkelenzer Straße. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Mann aus unbekannter Ursache innerhalb der Baustelle in die Tiefe und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Ermittlungen von Polizei und dem Amt für Arbeitsschutz sind eingeleitet und dauern weiter an.

