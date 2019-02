Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung und Graffiti an Turnhalle

Geilenkirchen (ots)

Zwischen Freitag (25. Februar) und Montag (25. Februar) brachen unbekannte Täter gewaltsam ein Tor zum Geräteraum der Turnhalle einer Schule an der Pestalozzistraße auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie nichts, sondern verwüsteten den Raum. Der Eingangsbereich der Mensa derselben Schule wurde im gleichen Zeitraum durch Graffiti beschädigt. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

