Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschädigte und Zeugen nach Verkehrsdelikt gesucht

Selfkant-Höngen (ots)

Ein 71-jähriger Mann aus dem Selfkant fuhr am Sonntag (24. Februar), gegen 17.20 Uhr, in Begleitung seiner Ehefrau mit seinem Pkw Mercedes Benz auf der Heerstraße aus Richtung Tüddern kommend in Richtung Heilder. In der Ortschaft Höngen kam ihm ein Pkw entgegen. Dieser wurde von einem weißen Pkw überholt. Der Selfkänter bremste sein Fahrzeug stark ab und konnte so einen Zusammenstoß mit dem weißen Pkw verhindern. Nach dem Vorfall hielt er am Fahrbahnrand an. Er bemerkte einen Fahrradfahrer, der ebenfalls wegen des weißen Fahrzeugs ausweichen musste. Zur Klärung des Vorfalls sucht die Polizei den Fahrradfahrer sowie den Pkw Fahrer, den der unbekannte Fahrer des weißen Fahrzeugs überholt hatte. Auch Zeugen, die die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

