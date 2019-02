Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Kleinkraftrades verhindert

Gangelt (ots)

Aufmerksame Anwohner der Straße Louisenring beobachteten am 25. Februar (Montag), gegen 16.25 Uhr, zwei Jugendliche, die den Motorroller eines Nachbarn schoben. Daraufhin informierten sie die Familie des Eigentümers über den Vorfall. An der Straße Zur Dahlmühle gelang es den Zeugen, die Jugendlichen festzuhalten und den hinzugerufenen Polizeibeamten zu übergeben. Die Beamten stellten fest, dass das Schloss des Rollers offenbar beschädigt war. Zudem fanden sie im Rucksack der beiden Täter Werkzeuge. Die beiden Jugendlichen wurden zur Polizeiwache gebracht, um dort ihre Personalien festzustellen. Es handelte sich um zwei 16-jährige Jungen aus den Niederlanden. Anschließend verständigten die Polizisten die Eltern der Täter, die diese abholten. Zudem fertigten sie eine Anzeige gegen die Beiden. Der Motorroller wurde wieder an den Eigentümer ausgehändigt.

