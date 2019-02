Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rollator entwendet

Heinsberg (ots)

Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Industriestraße stahlen Unbekannte zwischen dem 22. Februar (Freitag) und dem 24. Februar (Sonntag) einen Rollator. Wer Beobachtungen machte, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

