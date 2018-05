POL-VIE: Vierjähriger bei Unfall leicht verletzt

Viersen (ots) - Mit erfreulicherweise nur leichten Verletzungen endete ein Verkehrsunfall am heutigen Samstag, d. 05.05. gegen 16.55 Uhr. Ein vierjähriger Junge aus Viersen wollte -nach Zeugenaussagen wohl ohne auf den Verkehr zu achten- an einer Querungshilfe in Höhe Marienplatz die Bachstraße überqueren und wurde dabei vom PKW einer 67-jährigen aus Neersen erfasst. Der Junge konnte nach ambulanter Behandlung mit leichten Schürfwunden wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. / kj (590) 016705-18/2

