POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen Teil 1

Konstanz (ots) -

--

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von nahezu 2.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Freitag gegen 20.30 Uhr in der Sießener Straße. Ein 21-Jähriger wollte mit einem Pkw von einem Grundstück in die Sießener Straße einbiegen und kollidierte dabei mit einem herannahenden 36-jährigen Radfahrer.

Wald

Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 10.30 Uhr in der Pfullendorfer Straße. Ein unbekannter Lkw-Lenker kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein Scheunenvordach und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07552/2016-0.

Pfullendorf - Denkingen

Versuchter Einbruch

Möglicherweise gestört wurde am Samstag zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr ein unbekannter Täter beim Versuch in das Sportheim des SV Denkingen einzubrechen. Der Unbekannte, der mit einem Stein ein Fenster eingeworfen hatte, drang augenscheinlich nicht in das Gebäude ein. Zeugen, die das beschädigte Fenster festgestellt haben, riefen die Polizei, die das Gebäude durchsuchte. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, den Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, anzurufen.

Die Erfahrung der Polizei hat gezeigt, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und die richtige Sicherungstechnik viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Sigmaringen, Tel. 07571/104-362. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.K-Einbruch.de.

Pfullendorf

Brand

Wegen fahrlässiger Brandstiftung ermitteln Beamte des Polizeipostens Pfullendorf gegen eine 53-Jährige. Diese hatte Sonntagabend eine brennende Kerze vergessen und schlief ein. Als sie wieder aufwachte, brannte bereits ein Plastiktisch. Diesen warf sie geistesgegenwärtig aus dem Fenster und löschte den Rest mit Wasser. Die hinzugerufene Feuerwehr überprüfte anschließend die Wohnung. Durch den Brand wurde die Frau leicht verletzt.

Diebstahl

Bad Saulgau

Elektrische Baumaschinen im Wert von etwa 900 Euro entwendete ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 16.00 Uhr und Sonntag, 10.00 Uhr aus einer Baustelle in der Friedrichstraße. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Flex, Mischmaschine für Fliesenkleber oder Fliesenschneidemaschine geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu verständigen.

Straub

Tel. 07531/995-1015

