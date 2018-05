POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) -

--

Leutkirch

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nicht unerheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Sonntag, 10.00 Uhr auf der L 318 Höhe Bottentann. Ein unbekannter Fahrzeuglenker kam aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 30 Meter über das angrenzende Bankett und streifte einen Zaun. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.

Aitrach

Verkehrsunfall

Drei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 15.30 Uhr an der Einmündung L 260 / L 2009. Eine 56-Jährige fuhr von Aitrach in Richtung Aichstetten und wollte nach links Richtung Lautrach abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 24-jährigen Motorradfahrers. Durch die Kollision stürzte sowohl der Zweiradfahrer als auch seine 23-jährige Sozia. Alle drei Unfallbeteiligten mussten von hinzugerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ravensburg

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Personen sowie rund 25.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der Kreuzung B 32 / Ulmer Straße. Eine 20-Jährige fuhr mit einem Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn von der Ulmer Straße bei Rotlicht in die Kreuzung ein und wollte nach links in Richtung Weingarten abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem herannahenden 72-Jährigen, der bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren war und den Rettungswagen übersehen hatte. Zur Versorgung der Patienten im Rettungswagen wurden ein Notarzt und ein weiterer Rettungswagen hinzugerufen. Die durch den Aufprall leicht verletzten Fahrer wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Ihre nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert werden.

Ravensburg

Körperverletzung

Ein unbekannter Täter attackierte am Sonntag gegen 21.00 Uhr einen stark alkoholisierten 48-Jährigen. Der zwischen 20 und 25 Jahre alte Unbekannte flüchtete anschließend unerkannt in Richtung Innenstadt. Zur genauen Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei noch Zeugen und bittet diese, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Autos beschädigt

Nicht unerheblicher Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der vermutlich zwischen Freitag, 13.30 Uhr und Sonntag, 18.30 Uhr auf dem Escher-Wyss-Platz an einem Pkw die Heckscheibe einschlug sowie den Außenspiegel beschädigte und an einem weiteren Pkw den Kennzeichenhalter sowie einen Scheibenwischer abriss. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu informieren.

Wilhelmsdorf

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Personen sowie rund 1.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 20.00 Uhr bei Rimmersberg. Ein 28-jähriger Gespannlenker und ein 26-jähriger Pferdeführer befuhren eine "Wagonette" mit zwei vorgespannten süddeutschen Kaltblut Wallachen. Beim Durchfahren eines Hofes wurden die Tiere unruhig, weshalb der 26-Jährige abstieg und die Pferde zu Fuß führte. Auf einer angrenzenden Weide rannten Kühe mit Kuhglocken auf das Gespann zu, weshalb die Pferde scheuten und durchgingen. Dabei wurde der Pferdeführer vom Gespann erfasst und schwer verletzt. Der Gespannlenker stürzte von der Kutsche und verletzte sich leicht. Drei weitere Mitfahrer konnten abspringen und blieben unverletzt.

Baienfurt

Verkehrsunfall

Nahezu 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 19.15 Uhr an der Einmündung L 317 / Waldweg Höhe Rößler Weiher. Ein 72-Jähriger bog mit seinem Auto in die L 317 ab, missachtete dabei die Vorfahrt eines herannahenden 19-Jährigen und streifte dessen Seat. Der nicht mehr fahrbereite Seat wurde von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert.

Amtzell

Abkommen von der Fahrbahn

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am heutigen Montagmorgen gegen 05.15 Uhr auf der K 7989. Ein 52-Jähriger fuhr mit einem VW-Bus von Brunnenhaus in Richtung Amtzell, kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Thuja und prallte anschließend gegen einen Holzschuppen. Der durch den Unfall verletzte Mann wurde von hinzugerufenen Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wangen im Allgäu

Sachbeschädigung

Zirka 400 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der zwischen Samstag, 20.00 Uhr und Sonntag, 06.45 Uhr am Marktplatz eine Fensterscheibe einschlug. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0.

Wangen im Allgäu

Wildunfall

Ein totes Reh und rund 3.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 21.30 Uhr Höhe Weiler. Ein 64-Jähriger fuhr mit seinem Pkw Richtung Wangen und erfasste ein die Fahrbahn querendes Reh.

Straub

Tel. 07531/995-1015

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell