Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

Übach-Palenberg-Siepenbusch (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Dienstag (26. Februar) Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Siepenbuschstraße. Anschließend stahlen sie nach ersten Erkenntnissen Bargeld, ein Mobiltelefon und persönliche Papiere.

