Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190403 - 370 Frankfurt-Dornbusch/Ginnheim: Diebstahl von Kfz.-Teilen

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Montag, den 1. April 2019, 22.00 Uhr und Dienstag, den 2. April 2019, 07.00 Uhr, Kfz.-Teile von geparkten Fahrzeugen. Die Autos, ausnahmslos Modelle der Marke Mercedes, standen in der Klaus-Groth-Straße, Fuchshohl, Rebgärten, Karl-Kotzenberg-Straße, Am Großen Berge, An den drei Brunnen, Höhenblick, Andersenweg und der Fontanestraße. Der oder die Diebe entwendeten aus dem Kühlergrill den Mercedes Stern mit dem dahinter befindlichen Distronic-Bauteil (Abstandsregelautomat). Betroffen waren nach hier vorliegenden Erkenntnissen 18 Fahrzeuge. Der Wert jedes Bauteils beziffert sich auf mehrere hundert EUR.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Sachverhalt bzw. zu den Tätern machen können, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511200 in Verbindung zu setzen.

