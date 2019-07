Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Fahrzeugteile von Traktoren entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Freitag, 19. Juli 2019, einen hydraulischen sowie zwei weitere Oberlenker an zwei Traktoren, welche im genannten Tatzeitraum auf einem umzäunten Betriebshof an der Mühlenstraße standen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Visbek - Pflanzenschutzmittel entwendet

Am 17. Juli 2019 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 00.40 Uhr bis 00.55 Uhr aus einem Lagerraum an der Straße Hagstedt hochwertige Pflanzenschutzmittel. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Steinfeld - Einbruch in Rechtsanwaltskanzlei

In der Zeit von Sonntag, 14. Juli 2019, 11.15 Uhr, bis Montag, 15. Juli 2019, 07.50 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Rechtsanwaltskanzlei an der Kroger Straße ein. Entwendet wurde jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

